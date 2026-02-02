نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 78.40%.

وقال الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 30 ألفًا و205 طلاب وطالبات، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 23 ألفًا و680 طالبًا وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم السبت القادم ولمدة 15 يومًا، لضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم.

ولفت إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، يمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وكذلك من خلال موقع بوابة أسوان الإلكترونية عبر الرابط التالي: من هنا