مصرع طفل صعقا بالكهرباء وإصابة زميله فى الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

شهدت قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، حادثاً مأساويا، وذلك عندما صعق التيار الكهربائي طفلا يبلغ من العمر 13 عاماً، وإصابة زميله.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمصرع م ا ع - 13 عاماً، وإصابة زميله س ع م- 12 عاما صعقا بالكهرباء.

كشفت التحريات التى قادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الطفل كان ذاهبا إلى إحدى قارات المواشى ومعه زميله بقرية سيلا، وأثناء وعندما اقترب من باب قارة المواشى، وأثناء محاولته الدخول للعمل بداخلها، فوجئ بقيام صاحب المكان بكهربة بوابة الدخول، مما تسبب فى صعق الطفل الأول، وعندما حاول زميله إنقاذه أصيب الآخر بصعق كهربائى، حيث دفعه التيار الكهربائى بعيداً عن زميله الذى توفى فى الحال.

جرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفيوم العام، ونقل زميله إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.