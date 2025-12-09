جامعة بنها تكشف على 214 تلميذًا ضمن قافلة طبية في برقطا

نظّمت جامعة بنها، قافلة طبية بمدرسة الشهيد محمد السيد الابتدائية بقرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" للكشف الطبي على طلاب المدارس.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ خالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها مستمرة في إطلاق المزيد من المبادرات والقوافل الصحية لخدمة طلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية بقرى محافظة القليوبية، وذلك في إطار دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 214 حالة شملت 132 حالة أطفال و82 حالة رمد، كما تم عمل 9 نظارات طبية وصرف الأدوية مجانًا، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والإشاعات اللازمة.