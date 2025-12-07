"قتلت لك جوزك".. الإعدام لمزارع أنهى حياة جاره في نجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وسكرتارية محمد كحلاوي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، بإعدام مزارع شنقًا، لإدانته بقتل جاره عمدًا بعدة أعيرة نارية في أحد شوارع قرية "أبو حزام" التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.



ترجع أحداث القضية إلى شهر فبراير من عام 2025، حين أقدم المتهم "ك.ز"، البالغ من العمر 50 عامًا، على إطلاق النار تجاه المجني عليه "ب.ع" أمام إحدى الصيدليات بالقرية، إثر تجدد خلافات قديمة بينهما بسبب النزاع على أرض زراعية.



كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة وردت في شهادة زوجة المجني عليه، حيث أكدت أنها سمعت المتهم قبل الواقعة بيوم يتحدث عن نيته قتل زوجها، وحاولت تحذيره. وأضافت أنها فوجئت في اليوم التالي، وأثناء تواجدها في الزراعات، بالمتهم يخبرها صراحة وبدم بارد: "قتلت لك جوزك.. روحي شوفيه".



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها النهائي بإعدامه شنقًا بعد ثبوت ارتكابه الجريمة.