علقت دكتورة فاتن، والدة السباح يوسف محمد عبدالملك، على بيان النيابة العامة بشأن واقعة وفاة ابنها يوم 2 ديسمبر الماضي عقب نقله إلى مستشفى مجاور لاستاد القاهرة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة منافسات 50 متر ظهر المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي.



وأعلنت النيابة العامة، في بيان لها، حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسئوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم، كما استدعت رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، والمختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير الطب الشرعي.



وقالت: "الحمد لله والشكر لله استيقظت من النوم على بيان النيابة .. بداية الغيث قطرة .. شكرا النيابة العامة وشكرا القضاء المصري الذي أثق في أنه سيحصل على حقي وحق يوسف".



وأضافت: "أتمنى أن الموضوع لا يتوقف عند منفذ وحكم فطريقي مع حق يوسف مازال طويل، وحق يوسف أمامه وقت ليأتي وإن شاء الله القضاء المصري سيأخذه لي وليوسف".