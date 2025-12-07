إعلان

مأساة في القليوبية.. وفاة طفلة بعد تعرضها للتعذيب على يد طليقة والدها

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:03 م 07/12/2025

جثة طفلة - أرشيفية

لقيت الطفلة فرحة. م، البالغة من العمر 7 سنوات، مصرعها إثر اعتداء بالضرب على يد طليقة والدها في منطقة ميت نما بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى مركز شرطة قليوب إخطارًا يفيد بوفاة الطفلة داخل منزل سيدة تُدعى فرحة. أ، 44 عامًا، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وجرى ضبط المتهمة.

وأثناء التحقيقات الأولية، اعترفت المتهمة بأنها اعتدت على الطفلة بحجة تأديبها، ما أدى إلى وفاة فرحة نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.

نقلت جثة الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.

