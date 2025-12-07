بلع لسانه.. تفاصيل إنقاذ مسعف عامل نظافة من الموت في بني سويف

شهدت طريق السادات بالقرب من نادي الطلائع بمدينة بني سويف واقعة إنسانية، عقب سقوط أحد عمال النظافة بشكل مفاجئ أثناء أداء عمله، مما أدى إلى ابتلاعه لسانه ودخوله في حالة اختناق كادت تودي بحياته، وسط حالة من الارتباك بين المتواجدين في محيط النادي.

وفي تلك اللحظات الحرجة، تصادف مرور صابر زباق، مشرف عمليات الإسعاف ببني سويف، والذي بادر بالتوقف فور ملاحظته تجمع المواطنين. و قام بإجراء الإسعافات الأولية بشكل مهني، حيث نجح في إعادة فتح مجرى الهواء للعامل ومنعه من الاختناق، ليعود التنفس تدريجيًا إلى حالته الطبيعية.

و فور التأكد من استقرار الحالة الأولية للمصاب، استدعى سيارة الإسعاف، التي وصلت إلى موقع البلاغ حيث تولى فريق الإسعاف استكمال تقديم الرعاية اللازمة ونقل العامل إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

ووفقًا لشهود الواقعة، فقد كان لتدخل المشرف صابر زباق دور حاسم في إنقاذ حياة عامل النظافة قبل وصول سيارة الإسعاف، مؤكدين أن احترافية وسرعة التعامل حالت دون وقوع كارثة محققة.