أول رد من محمد عوض بعد فصله من "الجبهة الوطنية": سأكشف التفاصيل قريبا

رفض محمد عوض، المرشح السابق لمجلس النواب عن دائرة أرمنت بمحافظة الأقصر، الإدلاء بأي تصريحات تفصيلية حول كواليس تنازله عن خوض جولة الإعادة، التي ترتب عليها قرار بفصله من الحزب.

واكتفى عوض في اتصال هاتفي مع "مصراوي" بقوله: "لا تعليق، يومين كدة وسأدلي بتصريحات أوضح فيها ما حدث".

ويأتي هذا الموقف عقب صدور قرار رسمي من عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بفصل محمد عوض من عضوية الحزب وجميع تشكيلاته التنظيمية، على خلفية ما وصفه الحزب بـ”عدم الالتزام الحزبي والخروج عن قيم ومبادئ الحزب”.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن قرار الفصل جاء بسبب قيام عوض بالتنازل عن الترشح في الانتخابات البرلمانية قبل انطلاق جولة الإعادة، دون الرجوع إلى قيادات الحزب أو الحصول على موافقتها الرسمية، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية.

وكان محمد عوض قد أعلن في وقت سابق تنازله عن خوض الإعادة لصالح المرشح المستقل رضا عبد الستار، الذي كان قد حصد أعلى الأصوات ووصل بالفعل إلى جولة الإعادة في الانتخابات التي تم إلغاؤها لاحقًا.