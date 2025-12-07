"ما شوفتش دم".. عريس يفصل رأس زوجته في الصباحية بأسيوط والمحكمة تعاقبه

أصدرت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالإعدام شنقًا بحق طالب، بعد إدانته بقتل زوجته في صباحية الزفاف بدافع الشك في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني تاج الدين السيد الرئيس بالمحكمة، و محمد جمال علي نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

وتعود تفاصيل القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى بلاغ تقدم به المتهم "محمد. م. ب" (24 عامًا)، طالب مقيم بقرية الفيما، أقر فيه بذبح زوجته "أزهار. ع. م" (16 عامًا) داخل مسكن الزوجية.

وبانتقال قوة من مباحث مركز الفتح إلى موقع الحادث، عُثر على المتهم جالسًا بجوار جثة زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام، وبجواره السكين المستخدمة في الجريمة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

أمام النيابة، أوضح المتهم أنه عقد قرانه على المجني عليها يوم 1 سبتمبر 2024، وبعد انتهاء حفل الزفاف صعدا إلى شقتهما، وفي صباح اليوم التالي ساوره الشك لعدم ظهور دماء عقب العلاقة الزوجية، فأحضر سكينًا من المطبخ وذبحها حتى فصل رأسها عن جسدها، ثم حمل الرأس وتوجه به إلى والديه في الطابق الأرضي.

وكشفت التحريات أن المتهم لا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية، وأنه ارتكب الجريمة لاعتقاده بأن زوجته ليست بكرًا.

وأكد تقرير الطب الشرعي وجود جرح ذبحي أعلى العنق وفصل للرأس عند مستوى الفقرات العنقية الثانية والثالثة، إضافة إلى جروح قطعية بالوجه، كما تبين أن غشاء البكارة من النوع الحلقي وبه قطوع حديثة.