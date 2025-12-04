بالصور.. مئات المشيعين يودعون الحاجة سبيلة في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود

شيع المئات من أهالي قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ظهر اليوم، جثمان الحاجة سبيلة علي عجيزة، الملقبة بـ"سيدة العطاء"، والتي عرفت بتبرعها بكامل ثروتها لصالح صندوق تحيا مصر عام 2017.

وخرج جثمان الفقيدة من مسجد رسلان أمام منزل العائلة، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، وشُيّع إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مشهد مهيب.

وسادت حالة من الحزن الشديد، حيث انهار أبناء وأحفاد الراحلة لحظة توديعها الأخيرة، وسط بكاء وعويل على رحيلها المفاجئ.

وكشف أحمد رسلان، نجل الراحلة، أن والدته كانت معروفة بعطائها المستمر، وشاركت في العديد من الأعمال الخيرية داخل القرية، منها زواج الفتيات غير القادرات، وبناء مسجدين، والتبرع لبناء مدرسة ومعهد أزهري، بالإضافة إلى تبرعها الوطني الأضخم بثروتها بالكامل.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أصدر فى وقت سابق، بياناً نعى فيه الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، معرباً عن حزنه العميق لفقدان إحدى رائدات العمل الخيري بالمحافظة، ووجّه خالص التعازي والمواساة لأهل الفقيدة وأسرتها.

يُذكر أن الحاجة سبيلة أحمد عجيزة من قرية ميت العامل، وكانت استُقبلت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر رئاسة الجمهورية في الاحتفال بيوم المرأة المصرية عام 2017، تعبيراً عن شكره لدورها الوطني.