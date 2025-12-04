وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالإسكندرية

أدلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.

وحرص "فاروق"، بحسب بيان وزارة الزراعة، الخميس، على التواجد في الساعات الأولى من فتح باب اللجان تأكيداً على الواجب الوطني، وضرورة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

ودعا وزير الزراعة، جموع المواطنين إلى النزول بكثافة في جولة الإعادة، مشدداً على أن كل صوت يمثل لبنة حقيقية في بناء مستقبل الوطن واستكمال جهود التي تشهدها الدولة المصرية، وأشار إلى إن صوت كل ناخب هو أمانة ومسؤولية، وهو الأداة الفاعلة التي يختار بها المواطن نائبه الذي سيمثله تحت قبة البرلمان.

وأكد الوزيرـ على أهمية أن نحسن الاختيار ونمنح أصواتنا لمن نرى فيه الكفاءة والقدرة على الرقابة والتشريع، وتوصيل صوت المواطن بصدق ومسؤولية، لافتا إلى أنه باكتمال انتخابات مجلس النواب، تكتمل أركان السلطة التشريعية في مصر، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي الداعم لخطط الدولة الطموحة في العديد من المجالات ومن بينها: الزراعة، والأمن الغذائي.

