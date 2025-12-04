إعلان

محافظ البحيرة: انتظام فتح اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب

كتب : أحمد نصرة

10:04 ص 04/12/2025

الدكتورة جاكلين عازر

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بموعدها المحدد، ووصول جميع المستشارين وأعضاء اللجان دون أي معوقات، إيذانًا ببدء عملية التصويت واستقبال الناخبين.


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأمنية، مع التواصل الفوري مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتأمين اللجان وتسهيل حركة الناخبين.


وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر تشمل الدائرة الأولى قسم دمنهور ومركز دمنهور، والدائرة الثالثة مركز أبو حمص ومركز إدكو، والدائرة الثامنة مركز شبراخيت ومركز إيتاي البارود، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا تضم 297 لجنة انتخابية، بإجمالي مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.


ودعت المحافظ أبناء البحيرة للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، مؤكدة حياد المحافظة والتزامها بالشفافية وضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.

محافظ البحيرة انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الدكتورة جاكلين عازر

