التعليم تحذر: آخر موعد لتسجيل استمارات الشهادات الفنية 21 يناير 2026

كتب : أحمد الجندي

04:36 م 31/12/2025

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الشهادات الفنية ضرورة الانتهاء من تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، قبل غلق باب التسجيل رسميًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، حيث يعد تسجيل الاستمارة شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وبحسب بيان ، أوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل استمارة الدبلوم الإلكترونية:

أولًا: تفعيل البريد الإلكتروني الموحد

- يتم الدخول على الرابط التالى وإدخال كود الطالب والرقم القومي

https://office365.emis.gov.eg/

- استكمال البيانات المطلوبة للحصول على البريد الالكترونى الموحد وكلمة المرور.

- يرجى الاحتفاظ بالبريد الموحد وكلمة المرور لاستخدام في الخطوة التالية.

ثانيًا: تسجيل استمارة الدبلوم الإلكترونية

- يتم الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

- مراجعة البيانات المسجلة بدقة.

- استكمال باقي البيانات المطلوبة بدقة.

- رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- الضغط على حفظ.

** بعد إتمام الحفظ:

- يتم تحميل ملف الاستمارة بصيغة PDF.

- طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة ضمن أوراق التقديم المطلوبة.

وناشدت الوزارة الطلاب سرعة التوجه إلى مدارسهم، ومراجعة بياناتهم بدقة، واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة قبل غلق باب التسجيل رسميًا يوم الاربعاء الموافق 21 يناير.

وزارة التربية والتعليم طلاب الشهادات الفنية امتحانات الشهادات الفنية

