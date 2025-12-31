إعلان

وداع "السند الأول" لنجم منتخب مصر.. كفر الشيخ تشيع جنازة عم اللاعب محمود صابر

كتب : إسلام عمار

03:54 م 31/12/2025
    الأسرة تستقبل المعزين
    الأسرة في المسجد
    الأهالي يشيعون الجنازة
    الجنازة
    اهالي الصافية يشيعون الجنازة
    تشييع الجثمان
    تقديم العزاء من المشيعون في المسجد
    المشيعون داخل المسجد
    توافد المشيعون
    جانب من المواساة للاسرة
    جانب من تشييع الجنازة
    خلال استقبال المعزين
    خلال تشيع الجنازة
    لحظة تشييع الجنازة
    من داخل المسجد
    مواساة في المسجد
    عظة عن الموت في المسجد

شيع أهالي قرية الصافية التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة فيصل عبدالمحسن، عم لاعب خط وسط منتخب مصر، ونادي بيراميدز المعار إلى صفوف نادي زد، محمود صابر، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على روح عم لاعب المنتخب بالمسجد الشرقي بقرية الصافية مسقط رأس الأسرة ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بالقرية تقدمها أفراد الأسرة وأصدقاء الراحل.

وكان الراحل الحاج فيصل عبدالمحسن، من أقرب الناس إلى ابن شقيقه لاعب المنتخب المصري فكان دائم التواصل معه، وزيارته بمنزله الكائن بمدينة دسوق وبسبب حبه له علق بانر يحتوى على صورته مرتديًا قميص المنتخب.

يذكر أن لاعب خط وسط منتخب مصر، ونادي بيراميدز والمعار إلى صفوف نادي زد يشارك مع المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، ودفع المدير الفني للمنتخب حسام حسن، بالمشاركة المباراة الماضية أمام منتخب أنجولا في ختام مباريات دور المجموعات في منافسات المجموعة الثانية.

