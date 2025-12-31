شيع أهالي قرية الصافية التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة فيصل عبدالمحسن، عم لاعب خط وسط منتخب مصر، ونادي بيراميدز المعار إلى صفوف نادي زد، محمود صابر، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على روح عم لاعب المنتخب بالمسجد الشرقي بقرية الصافية مسقط رأس الأسرة ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بالقرية تقدمها أفراد الأسرة وأصدقاء الراحل.

وكان الراحل الحاج فيصل عبدالمحسن، من أقرب الناس إلى ابن شقيقه لاعب المنتخب المصري فكان دائم التواصل معه، وزيارته بمنزله الكائن بمدينة دسوق وبسبب حبه له علق بانر يحتوى على صورته مرتديًا قميص المنتخب.

يذكر أن لاعب خط وسط منتخب مصر، ونادي بيراميدز والمعار إلى صفوف نادي زد يشارك مع المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، ودفع المدير الفني للمنتخب حسام حسن، بالمشاركة المباراة الماضية أمام منتخب أنجولا في ختام مباريات دور المجموعات في منافسات المجموعة الثانية.