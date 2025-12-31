مصير أصحاب القاعة.. قرار جديد من النيابة بشأن "فرح كروان مشاكل"

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مالكي قاعة الأفراح التي استضافت حفل زفاف صانع محتوى معروف، والمعروفة إعلاميًا بـ"فرح كروان مشاكل"، مع استمرار غلق القاعة لإداراتها لكونها تعمل بدون ترخيص.

وجاء ذلك بعد أن تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من تنفيذ قرار غلق القاعة الكائنة بدائرة القسم، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها أثناء حفل الزفاف.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، عن ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تدافع عدد من المواطنين أمام القاعة، بزعم اندلاع حريق بسيارة صانع المحتوى.

وبالفحص وجمع المعلومات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري وخلال إقامة الحفل، تجمع عدد كبير من المواطنين لالتقاط الصور، ما أدى إلى حدوث تدافع نتج عنه تلفيات داخل القاعة، إلى جانب وقوع مشاجرات وحالات تحرش بالفتيات.

وأسفرت جهود القوات عن ضبط 12 شخصًا من المتسببين في التلفيات والتحرش، كما جرى صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن العام، كما تبين أن القاعة تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها وعددهم 4 أشخاص.