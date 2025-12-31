أسوان – إيهاب عمران:

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الملعب الملحق بالمبنى القديم لفرع الأكاديمية بأسوان، وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور الفيصل عبد الحميد، نائب مدير الفرع للشؤون التنفيذية.

وأعرب محافظ أسوان عن بالغ تقديره للمستوى المتميز والراقي الذي ظهر عليه الملعب القانوني الخماسي، المقام على مساحة 800 متر مربع، والمُحاط بسور وشبكات جانبية وعلوية، إلى جانب كشافات إضاءة حديثة، بما يسمح بتنظيم الدورات الرمضانية والأنشطة الليلية. وأوضح أن الملعب يأتي ضمن مشروع أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة الذي نفذته الأكاديمية، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تليق بطلاب الأكاديمية وأبناء المحافظة.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن هذا الصرح الرياضي يُعد إضافة نوعية ومهمة للبنية التحتية الرياضية بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أنه جرى تكليف مديرية الطرق بسرعة رصف الطريق المؤدي إلى الملعب، لتسهيل حركة المترددين عليه وضمان سهولة الوصول إليه.

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية تخصيص إدارة متميزة لتشغيل الملعب، مع إتاحة الفرصة لأبناء أسوان للاستفادة من خدماته وممارسة الأنشطة الرياضية به، وذلك في إطار دعم الدولة للشباب، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع المحلي.

ولفت إلى أن افتتاح الملعب يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الشراكات مع المؤسسات التعليمية والرياضية، وتوفير منشآت رياضية حديثة تسهم في تنمية قدرات الشباب، وخلق بيئة صحية ومجتمعية إيجابية داخل محافظة أسوان.