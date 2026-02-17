إعلان

‬مصرع تباع في انقلاب تريلا محملة بالأسمنت بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

04:51 م 17/02/2026

موقع الحادث

جنوب سيناء- رضا السيد:
لقى شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة تريلا محملة. بالأسمت ، وذلك قبل كمين شرطة دهب بنحو 2 كيلو.
وتلقى مدير أمن جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، بلاغا بانقلاب سيارة تريلا محملة.بالأسمنت، قبل كمين شرطة دهب بنحو 2 كيلو، وأسفر الحادث عن وفاة تباع السيارة، الذي يبلغ من العمر 22 عاما.
انتقل ضباط مباحث دهب والجهات الأمنية إلى مكان الحادث والدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دهب التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق
ورفع رجال الأمن والأجهزة المعنية آثار الحادث من الطريق.

حادث انقلاب سيارة انقلاب تريلا حادث سير جنوب سيناء

