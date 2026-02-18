إعلان

"خطف طفل قاصر".. قرار جديد من محكمة الجنايات بشأن 3 متهمين بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:51 م 18/02/2026

محكمة جنايات دمنهور

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا على ثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف طفل تحت التهديد بالإكراه، بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل الأشلم وعضوية المستشارين إيهاب السعدني وأحمد سعيد سلام، عقب تداول أوراق القضية التي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2024.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خطفوا الطفل، الذي لم يتجاوز 18 عامًا، عنوة واستدرجوه إلى منزل أحدهم بعيدًا عن أعين ذويه واحتجزوه دون وجه حق.

وأوضحت التحريات أن الواقعة ارتكبت بدافع الاشتباه الخاطئ بقيام الطفل بسرقة دراجة بخارية مملوكة لأحدهم، حيث احتجزوه حتى تأكدوا من براءته، قبل أن يقوموا بإطلاق سراحه.

وأكد أحمد عباده، محامي المجني عليه، أن النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة تهمة جناية الخطف المقترنة بالإكراه، والمعاقب عليها وفق المادة 290/1 من قانون العقوبات، إلى جانب المادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل، والتي تنص على تغليظ العقوبة حال كون المجني عليه قاصرًا.

محكمة جنايات دمنهور محكمة إيتاي البارود الابتدائية اختطاف طفل تحت التهديد بالإكراه مركز إيتاي البارود النيابة العامة

