محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لدار مناسبات في حي شرق شبين الكوم

المنوفية- أحمد الباهي:

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم، وذلك على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 2000 متر مربع وبتكلفة استثمارية تتجاوز 39 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بهدف دعم الخدمات المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة للمحافظ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق مدينتي شبين الكوم وتلا، بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذة نجلاء الجزار نائب رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية موقع المشروع المقام خلف شركة مياه الشرب، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات دار المناسبات، والتي تُقام على دور أرضي وأول علوي قابل للتعلية، وتضم قاعات مناسبات للرجال والسيدات، ودورات مياه، وبوفيه، إلى جانب غرف إدارية ملحقة.

ووجّه المحافظ بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال الأسبوع المقبل، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة، وتذليل أي معوقات قد تواجه العمل، لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وبما يحقق الصالح العام ويخدم أبناء المنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، مع التركيز على المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنوفية من طفرة تنموية يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين.