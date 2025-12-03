ضبط 600 كجم جبن ولانشون فاسد داخل مخزن بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة بنها، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الجبن الأبيض واللانشون غير الصالحة للاستهلاك.

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم، أن المنتجات المضبوطة لم تطابق المواصفات القياسية، وظهرت عليها علامات التلف الظاهرية، وتم التحفظ عليها وجاري عرضها على النيابة العامة للنظر في القضية.

وجاءت الحملة في إطار حرص المديرية على مراقبة المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، تحت إشراف الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها.

كما جرى تحرير محضر ضد المخزن لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، والتوصية بغلقه لإدارته بدون ترخيص ووجود نقص في الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشأة.

وشارك في الحملة فريق من مكتب أغذية بنها برئاسة أحمد عبد المنعم وضم المفتشين السيد سيد أحمد وأحمد المتولي، بالتنسيق مع الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية ومحمد صبحي ومصطفى فتحي، مراقبي الأغذية بالمديرية.