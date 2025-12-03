أعلنت محافظة الوادي الجديد، منح مهلة للعملاء لمدة 15 يومًا من تاريخ التنويه لسداد الأقساط المستحقة لشركة الغاز الطبيعي لغير الملتزمين بشروط التعاقد وسداد الأقساط في موعدها يتم بعدها قطع الخدمة عن العميل.



وشدد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في تصريح له، اليوم الأربعاء، على العميل حال السفر أو عدم شحن وتنشيط العداد يتعين عليه التوجه لمركز خدمة العملاء لإنهاء إجراءات وقف العداد للحفاظ علي استمرار التعاقد و تلافي الاضطرار إلى التعاقد مجددًا طبقا للائحة خدمة العملاء.

كما حذر المحافظ، من قيام أي جهة أو شخص بتنفيذ أي أعمال حفر أو عبث بالشبكة والوصلات الخارجية والداخلية أو إجراء أي تعديلات إلا بالتنسيق مع الشركة وبعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقي الأسبوع الجاري، بالمهندس طارق الهواري العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة غاز، لمتابعة خطة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، بحضور المهندس رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، والمهندس إيهاب صلاح مدير عام قطاع الوادي الجديد، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ومنسق مشروع الغاز بالمحافظة.

واستعرضوا موقف التعاقدات الجديدة بالمرحلة الثانية والبالغ عددها 2000 تعاقد حتى الآن مع استمرار استقبال طلبات التعاقد بالأحياء المعلن عنها، وخطة التوسع في توصيل خدمة الغاز للأنشطة الصناعية وسكن الطلبة والطالبات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ناقش اللقاء إجراءات تحصيل الأقساط المستحقة من العملاء غير الملتزمين بالسداد، لضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها بكفاءة ، ووجّه المحافظ بتشكيل لجان للمرور على عدادات الغاز بالوحدات السكنية غير الملتزمة بالشحن طبقًا للاستهلاك المعتاد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تلاعب يتم رصده.