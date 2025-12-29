الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم الاثنين، مرانه الرئيسي بالقرية الأوليمبية في الإسماعيلية، استعدادًا لمباريات بطولة "كأس عاصمة مصر"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء طيار أكرم محمد جلال بتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز التنفيذي لخدمة النادي.

وشملت الحصة التدريبية مرانًا فنيًا على ملعب كرة القدم، إلى جانب جلسات استشفاء بصالة الألعاب الرياضية "الجيم" الملحقة بالصالة المغطاة.

تفقد مجلس إدارة النادي، برئاسة الدكتور طارق رحمي، منشآت القرية على هامش المران، تلبية لدعوة المحافظ، حيث كان في استقبالهم اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ونقل "اليمني" تحيات محافظ الإسماعيلية لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لـ "قلعة الدراويش" لاستعادة مكانتها الطبيعية كأحد أعرق الأندية في مصر وأفريقيا.

ومن جانبه، وجه الدكتور طارق رحمي الشكر للمحافظ على دعمه الدائم للنادي، مشيدًا بالمستوى المتميز للقرية الأوليمبية عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي طالت الملعب، وصالة الألعاب، والغرف الفندقية.