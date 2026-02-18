تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، تقريرًا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه يتضمن موقف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".

آخر مستجدات أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد

وأشار التقرير لتنفيذ عدد (39) حالة إزالة لأساسات خرسانية لمبانى مخالفة بقرية القطا بمحافظة الجيزة بمساحة 2773 متر مربع، كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة إذ تم حتى الآن إزالة عدد (32) تعدي.

جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضى طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة .

وشدد وزير الري، من جانبه، على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات فى ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين .

جدير بالذكر أنه قد سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي وصلت إلى عدد 339 حالة والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية .

ما هو الهدف من مشروع ضبط النيل؟ "الري" تكشف التفاصيل

وأوضحت وزارة الري، أن "مشروع ضبط النيل" يهدف لإستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه .

