ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : ميريت نادي
أسعار الأسماك- تعبرية
ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و65 جنيهًا، بزيادة جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.