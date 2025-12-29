الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة تاجر عطور بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

ترجع وقائع القضية رقم 14563 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

كشفت التحقيقات اتجار المتهم "م.أ.م" تاجر عطور في المواد المخدرة، وجرى القبض عليه وبحوزته حقيبة تحوي 20 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.