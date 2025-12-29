إعلان

من بيع المسك إلى الحشيش.. تاجر عطور بالإسكندرية يغير نشاطه والمحكمة تعاقبه

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:06 م 29/12/2025

سجن- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة تاجر عطور بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

ترجع وقائع القضية رقم 14563 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

كشفت التحقيقات اتجار المتهم "م.أ.م" تاجر عطور في المواد المخدرة، وجرى القبض عليه وبحوزته حقيبة تحوي 20 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية المواد المخدرة قسم شرطة المنتزه أول النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين