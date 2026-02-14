أوكرانيا: مقتل امرأة في غارة بطائرة مسيرة روسية في أوديسا

كييف- (د ب أ)

أفاد أوليه كيبر، الحاكم العسكري في مدينة أوديسا الأوكرانية، اليوم السبت، بمقتل امرأة في هجوم روسي وقع أثناء الليل على المدينة الساحلية .

وكتب كيبر في تدوينة له على تطبيق تليجرام، أن المرأة لقيت حتفها عندما أصابت طائرة مسيرة منزلاً من طابق واحد، مما أدى إلى احتراقه.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية ميكولا كالاشنيك إن شخصين أصيبا أيضًا في هجمات بطائرات مسيرة في منطقة كييف.

وأضاف أن رجلاً أصيب بجروح متعددة، كما أصيبت امرأة بكسر في أعلى الذراع إثر حريق شب بمنزلهما نجم عن غارة بطائرة مسيرة في منطقة فيشهورود، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وتم إخماد الحريق.