

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثالثة، ومقرها مراكز نجع حمادي ودشنا والوقف بمحافظة قنا، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، عقب الانتهاء من أعمال الفرز باللجان الفرعية وتجميع النتائج.

جاءت أعداد الأصوات على النحو التالي:

- حصل خالد خلف الله، على 46 ألفًا و65 صوتًا، فيما نال محمود المنوفي 40 ألفًا و763 صوتًا.

- حصل عبدالباسط عبدالنبي على 38 ألفًا و257 صوتًا، بينما نال هشام الشعيني 36 ألفًا و823 صوتًا.

وأكدت اللجنة العامة، أن أعمال الفرز والحصر العددي تمت وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وسط التزام كامل من القائمين على العملية الانتخابية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وفق القواعد المقررة طبقا للهيئة الوطنية للانتخابات.