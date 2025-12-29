

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة، ومقرها مركزي أبوتشت وفرشوط بشمال محافظة قنا، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، عقب الانتهاء من أعمال الفرز باللجان الفرعية وتجميع النتائج.

جاءت أعداد الأصوات على النحو التالي:

- حصل عصام بركات على 34 ألفًا و643 صوتًا، فيما نال أحمد الدربي 37 ألفًا و586 صوتًا.

- حصل أحمد المحرزي على 36 ألفًا و547 صوتًا، بينما حصل طارق عيسى على 36 ألفًا و420 صوتًا.

وأكدت اللجنة العامة، أن أعمال الفرز والحصر العددي تمت وسط التزام كامل بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وفق القواعد المعمول بها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.