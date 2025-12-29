إعلان

انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الرابعة شمال قنا

كتب : مصراوي

01:23 ص 29/12/2025

انتخابات مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة، ومقرها مركزي أبوتشت وفرشوط بشمال محافظة قنا، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، عقب الانتهاء من أعمال الفرز باللجان الفرعية وتجميع النتائج.

جاءت أعداد الأصوات على النحو التالي:

- حصل عصام بركات على 34 ألفًا و643 صوتًا، فيما نال أحمد الدربي 37 ألفًا و586 صوتًا.

- حصل أحمد المحرزي على 36 ألفًا و547 صوتًا، بينما حصل طارق عيسى على 36 ألفًا و420 صوتًا.

وأكدت اللجنة العامة، أن أعمال الفرز والحصر العددي تمت وسط التزام كامل بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وفق القواعد المعمول بها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب الحصر العددي في قنا قنا انتخابات مجلس النواب في قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة