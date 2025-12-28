بين عشية وضحاها، تحولت جلسة هادئة على مقهى في قرية "الدير" بالقليوبية إلى ساحة حرب مصغرة، بعدما اقتحمها 4 شباب بمشهد سينمائي مرعب، حاملين أسطوانة بوتاجاز وأسلحة بيضاء، لا لطلب المشروبات هذه المرة، بل لـ "تأديب" صاحب المكان وزبائنه بسبب "خلاف على الحساب".. فماذا حدث في تلك الدقائق الدامية؟ وكيف أوقع بهم "فيديو" منصات التواصل الاجتماعي؟

- المشهد الصادم: رعب خلف الدخان

بدأت القصة بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على صفحات "فيسبوك"، يوثق لحظات تحبس الأنفاس؛ دراجات نارية تزمجر، وشباب يترجلون حاملين "أنبوبة غاز" وكأنها قذيفة موجهة، وسكاكين تلمع في الإضاءة الخافتة للمقهى.

حالة من الهرج والمرج أصابت الرواد، الذين فروا في كل اتجاه خوفاً من انفجار الأنبوبة أو طعنة غادرة، بينما كان المهاجمون يستعرضون قوتهم في محاولة واضحة لفرض "السطوة".

- "خناقة على كوباية شاي"

خلف هذا المشهد العنيف، كشفت تحريات مباحث القليوبية بقيادة اللواء أشرف جاب الله، مدير الأمن، عن مفاجأة صادمة؛ فالسبب لم يكن ثأراً قديماً أو جريمة كبرى، بل مجرد "خلاف على أسعار المشروبات".

بدأ الأمر بمشادة كلامية بين الشباب وصاحب المقهى بسبب ثمن الطلبات، انتهت بطردهم من المكان. لم يتقبل الشباب "الإهانة" كما تخيلوا، فقرروا العودة بـ "عدة الشغل" الإجرامية لترويع الجميع واستعادة كرامتهم المزعومة، مؤكدين في التحقيقات: "كنا عايزين نخوفهم بس.. مكنش قصدنا نعور حد".

- توزيع الأدوار.. "عصابة الدراجات"

تحريات المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث طوخ، رسمت خريطة دقيقة لتوزيع الأدوار في تلك الليلة:

المتهم الأول (ك): "بطل" المشهد الذي حمل أنبوبة الغاز مهدداً بتفجير المكان.

المتهم الثاني (ي): كان مكلفاً بالتأمين حاملاً آلة حادة.

المتهم الثالث: "الطيار" الذي قاد الدراجة النارية لتسهيل عملية الهروب.

المتهم الرابع: كان مدججاً بسلاح أبيض لترهيب الزبائن.

- السقوط في قبضة العدالة

لم تمر ساعات على انتشار الفيديو حتى كانت توجيهات اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، واضحة بسرعة ضبط الجناة. ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الدراجات، نجحت قوات الأمن في محاصرة المتهمين والإيقاع بـ 3 منهم، بينما لا تزال الملاحقات مستمرة للقبض على المتهم الرابع الهارب.

- القضاء يقول كلمته

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم الترويع، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء، مما هدد السلم العام وأثار الفزع بين المواطنين.

اقرأ أيضًا:

استخدموا أسطوانة غاز.. ضبط 3 متهمين بإشعال النار داخل مقهى بطوخ

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين باقتحام مقهى طوخ بـ أسطوانة غاز