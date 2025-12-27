حادث سير يؤخر فتح لجنة انتخابية بدائرة إيتاي البارود في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تسبب حادث سير بسيط تعرض له رئيس اللجنة رقم 40 بدائرة إيتاي البارود في تأخر فتحها عن موعدها الرسمي أمام الناخبين.

وانطلقت، اليوم السبت، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في ثلاث دوائر بمحافظة البحيرة كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في وقت سابق.

وتُجرى الانتخابات في الدوائر الثلاث التالية: الدائرة الأولى (قسم ومركز دمنهور)، الدائرة الثالثة (مركزي أبو حمص وإدكو)، والدائرة الثامنة (مركزي شبراخيت وإيتاي البارود). وتضم هذه الدوائر 260 مركزًا انتخابيًا و297 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين مليونًا و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، توفير جميع سبل الدعم والتيسير لإنجاح العملية الانتخابية، مع الالتزام الكامل بالحياد، مشيدة بحسن التنظيم داخل اللجان وبالتعاون بين القائمين على العملية الانتخابية.

وشددت على أهمية توفير مناخ آمن ومنظم يضمن سير الانتخابات وفق الضوابط المقررة.