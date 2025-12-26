كفر الشيخ - إسلام عمار:

هتفت الجماهير المصرية في مركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسقط رأس حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي محمد الشناوي باسم "الشناوي"، وذلك بعد تألقه مع منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكانت جماهير الكرة في الحامول خلال مشاهدتهم المباراة في بعض المقاهي تفاعلوا مع الكرات التي تصدى لها الشناوي ونجاحه في إنقاذ مرمى المنتخب من احراز لاعبي منتخب جنوب افريقيا للأهداف.

وقال علاء عقل، من أبناء مركز الحامول في كفر الشيخ لـ"مصراوي"، إن محمد الشناوي يستحق كل الثناء والتقدير لأنه أنقذ المنتخب المصري من أهداف محققة كانت كفيلة بتحقيق منتخب جنوب إفريقيا الفوز وليس التعادل، لافتا إلى أن تألق الشناوي فى مباراة اليوم كان السبب الرئيسي في فوز المنتخب بالمباراة.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، حقق فوزاً ثميناً على نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية.

أحرز هدف المباراة الوحيد، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من ركلة جزاء سددها في منتصف مرمى ويليامز في الدقيقة 45، ليؤكد صدارة منتخب مصر لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.