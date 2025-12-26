إعلان

لمدة يومين.. قطع الكهرباء والماء عن مدينة مطاي بالمنيا

كتب : جمال محمد

03:05 م 26/12/2025

لمدة يومين.. قطع الكهرباء والماء عن مدينة مطاي بال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة مطاي يومي غدًا وبعد الغد (السبت والأحد) الموافقين 27 و 28 ديسمبر.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإنقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء الخاصة بالمدينة .

كما أكدت الوحدة المحلية أنه بالمتابعة مع شركة مياه الشرب أفادت بأن انقطاع التيار الكهربائى سيترتب عليه انقطاع المياه بمدينة مطاي طوال فترة الصيانة، وناشدت المواطنين بأخذ احتياجاتهم مسبقاً من المياه لحسن عودة الضخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي المنيا فصل التيار الكهربائي شركة مياه الشرب انقطاع المياه بمدينة مطاي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تغييران.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا
شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده
* سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (فيديو-صور)
عاجل| انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة