لمدة يومين.. قطع الكهرباء والماء عن مدينة مطاي بالمنيا

لمدة يومين.. قطع الكهرباء والماء عن مدينة مطاي بال

المنيا - جمال محمد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة مطاي يومي غدًا وبعد الغد (السبت والأحد) الموافقين 27 و 28 ديسمبر.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإنقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء الخاصة بالمدينة .

كما أكدت الوحدة المحلية أنه بالمتابعة مع شركة مياه الشرب أفادت بأن انقطاع التيار الكهربائى سيترتب عليه انقطاع المياه بمدينة مطاي طوال فترة الصيانة، وناشدت المواطنين بأخذ احتياجاتهم مسبقاً من المياه لحسن عودة الضخ.