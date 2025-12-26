إعلان

بدراجة نارية وعصا خشبية.. أمن القليوبية يفحص فيديو ترويع الأهالي بالعبور

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:52 م 26/12/2025

بدراجة نارية وعصا خشبية.. أمن القليوبية يفحص فيديو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقود دراجة نارية وبرفقته آخر يحمل عصا خشبية، أثناء قيامهما بفرض حالة من البلطجة وترويع الأهالي بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.

وعلى خلفية تداول الفيديو، بدأت مديرية أمن القليوبية فحص المقطع المتداول للوقوف على ملابساته والتأكد من صحة الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهر الفيديو الشخص الجالس خلف الدراجة النارية وهو يوجه حديثه لمصور المقطع قائلًا: "لو عايز تتخانق في أي وقت رن عليا، أنت معاك رقمي وعارف بيتي"، في مشهد أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، تواصل جهات التحقيق المختصة فحص الفيديو لتحديد هوية المتورطين وضبطهم، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البلطجة القليوبية العبور مديرية أمن القليوبية فيديو ترويع الأهالي بالعبور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تغييران.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا
شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده
* سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (فيديو-صور)
عاجل| انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة