القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقود دراجة نارية وبرفقته آخر يحمل عصا خشبية، أثناء قيامهما بفرض حالة من البلطجة وترويع الأهالي بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.

وعلى خلفية تداول الفيديو، بدأت مديرية أمن القليوبية فحص المقطع المتداول للوقوف على ملابساته والتأكد من صحة الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهر الفيديو الشخص الجالس خلف الدراجة النارية وهو يوجه حديثه لمصور المقطع قائلًا: "لو عايز تتخانق في أي وقت رن عليا، أنت معاك رقمي وعارف بيتي"، في مشهد أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، تواصل جهات التحقيق المختصة فحص الفيديو لتحديد هوية المتورطين وضبطهم، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.