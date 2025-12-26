بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الجمعة، المستشفى الجامعي الجديد، ضمن احتفالات عيد بورسعيد القومي "عيد النصر"، بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية ووسائل الإعلام.

وتفقد وزير التعليم العالي أقسام المستشفى المختلفة، المقامة على مساحة كلية 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة المعمارية 11 ألف متر مربع، تنقسم إلى: 9500 متر مربع مساحة المبنى الرئيسي، و1500 متر مربع مساحة المباني الملحقة.

ويحتوي المستشفى الجامعي على: 540 سريرًا موزعة على الأقسام المختلفة، منها 37 سريرًا للرعاية المركزة و15 حضانة للأطفال المبتسرين، قسم أشعة تشخيصية متكامل يضم جهاز رنين مغناطيسي، جهازين مقطعية، 3 أجهزة أشعة إكس راي، 16 غرفة عمليات، 6 غرف مناظير، 28 عيادة، 6 معامل، 10 غرف أشعة رئيسية، 5 غرف أشعة متنوعة، 15 قاعة محاضرات إلى جانب باقي الأقسام الأخرى.