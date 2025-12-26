استخدموا أسطوانة غاز.. ضبط 3 متهمين بإشعال النار داخل مقهى بطوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بالاشتراك في واقعة اقتحام مقهى بقرية الدير بمركز طوخ، حيث أقدموا على إشعال النار داخل المقهى باستخدام أسطوانة بوتاجاز وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المقهى إثر مشاجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهمين فروا عقب الحادث، لكن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لتحديد ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.