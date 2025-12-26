إعلان

"ولعوا في المقهى بأنبوبة غاز".. تحريات أمنية عاجلة لضبط الجناة بطوخ

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:36 م 26/12/2025

ولعوا في المقهى بأنبوبة غاز.. تحريات أمنية عاجلة ل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية تحرياتها لكشف ملابسات واقعة إشعال النيران داخل مقهى بقرية الدير التابعة لمركز طوخ، بعدما أقدم ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية على إضرام النار باستخدام أنبوبة غاز، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مقهى بدائرة مركز طوخ إثر مشاجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومحاصرته، ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مديرية أمن القليوبية إشعال النيران داخل مقهى أنبوبة غاز مركز طوخ النيابة العامة قوات الحماية المدنية

