لقيت فرد أمن بمستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة مقتلها، الخميس، خلال أداء عملها أمام البوابة الداخلية، إثر حادث تصادم تسبب فيه طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره بالخطأ أثناء استقلاله سيارة والده.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بمصرع "فاطمة الزهراء عبد العال"، فرد أمن إداري بالمستشفى.

كشفت التحريات أن والد الطفل كان ينهي إجراءات خروج نجله من المستشفى، وأثناء تواجد الطفل داخل السيارة، وضع قدمه على دواسة البنزين، مما تسبب في انطلاق المركبة بسرعة جنونية واصطدامها بالبوابة الحديدية التي سقطت على الضحية وأنهت حياتها.

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى موقع الحادث، وجرى احتجاز الأب ونجله والتحفظ على السيارة المستخدمة، كما تحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، نعى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب المنصورة، الفقيدة في بيان رسمي، واصفًا إياها بـ "شهيدة الواجب" التي توفيت أثناء تأدية عملها اليومي، معربًا عن خالص تعازي الكلية والمستشفيات الجامعية لأسرة الراحلة.