حكم قضائي.. رسالة "واتس آب" تقود فتاة للسجن 6 أشهر فى قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثالثة جنح، بمعاقبة فتاة بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها ماليًا، مع براءة شقيقتها، وذلك على خلفية اتهامهما بسب إحدى قريباتهما بألفاظ خادشة للحياء وتهديدها عبر تطبيق «واتس آب».

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخامس من مايو 2025، حين تقدمت سيدة ببلاغ رسمي اتهمت فيه شقيقتين بإرسال رسائل تتضمن سبًا وقذفًا وتهديدًا بألفاظ خادشة للحياء عبر تطبيق «واتس آب»، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد الفحص والتحريات، أحيلت الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية بقنا، والتي انتهت إلى معاقبة إحدى المتهمتين بالحبس 6 أشهر غيابيًا، وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه، مع إلزامها بسداد تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس، فيما قضت ببراءة شقيقتها من الاتهامات المنسوبة إليها.