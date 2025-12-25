"الجن آذاني واعتزلت".. اعترافات دجال المنصورة المتهم بملامسة السيدات

كشف المتهم المعروف إعلاميًا باسم «دجال ملامسة السيدات» عن تفاصيل جديدة بشأن مقطع الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال محضر الشرطة الذي جرى تحريره بمركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأشار خلال أقواله بمحضر الشرطة، المتهم إلى أن المقطع جرى تصويره منذ 10 سنوات، أثناء محاولته علاج إحدى السيدات من عدم القدرة على الإنجاب في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأضاف أنه لا يعلم كيف ظهر المقطع أو من قام بتصويره، مؤكّدًا أن أسرة السيدة هم من قاموا بالتصوير خلال تلاوة القرآن وبعض الأذكار، حسبما ادعى.

وأوضح المتهم أنه كان يعمل على علاج الأشخاص بالقرآن الكريم، قبل أن يعتزل هذا النشاط منذ خمس سنوات، بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح. كما أشار إلى أنه تعرّض لأذى نفسي واعتداء جسدي أثناء إحدى محاولاته ما أسماه «إخراج الجن» من جسد أحد الأشخاص، مما دفعه إلى الاعتزال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو يظهر فيه المتهم أثناء ممارسة أعمال دجل وشعوذة، بزعم علاج إحدى السيدات بالقرآن الكريم، بينما كان يقوم بملامسة أجزاء من جسدها في مشهد اعتبره المتابعون مسيئًا ومخالفًا للآداب العامة.

ويظهر المتهم في الفيديو وهو يردد آيات قرآنية ويتمتم بكلمات غير مفهومة، مدعيًا إخراج أعمال سحرية تعيق الإنجاب، مرددًا عبارات من بينها: «عرف الجن إن الشيخ رضا بيأذي» و«اخرج وتوكل على الله»، في محاولة لإضفاء طابع ديني على ممارساته.

وأثار المقطع حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، لما تضمنه من استغلال واضح للحالة النفسية للسيدة وملامسة جسدها تحت ستار ما أطلق عليه «العلاج بالقرآن».

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية تحرياتها، وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، والرائد محمد الجميلي، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين إقامته بشارع السوق بقرية بدواي التابعة لدائرة المركز.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وبالاشتراك مع نجله، مستغلًا الحالات المرضية والنفسية للبسطاء.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة الأمن للتصدي لجرائم النصب والشعوذة وحماية المواطنين من الاستغلال تحت ستار الدين.