بأسعار مخفضة.. افتتاح سوق "اليوم الواحد" بمدينة الطور في جنوب سيناء

افتتح اللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بمدينة الطور، بحضور المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، بهدف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وبرعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتفقد السكرتير المساعد السلع الغذائية للوقوف على مدى جودتها، وإعلان التسعيرة بعد التخفيض، كما تفقد المخبز الآلي الاستراتيجي الذي يوجد بجوار السوق، للاطمئنان على انتظام العمل وجودة الخبز المنتج، والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية، بما يضمن تقديم رغيف خبز جيد للمواطنين.

ويضم السوق مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والتموينية، واللحوم، والخضروات، والفاكهة، إضافة إلى منتجات العطارة والمنظفات، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق التجارية.

وقال وكيل وزارة التموين، إنه جرى إقامة السوق بالتنسيق والتكامل بين الوحدة المحلية لمدينة الطور، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، بما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة موجات الغلاء، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع وضع خطة لتعميم المبادرة بجميع مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه يجري متابعة جودة السلع المعروضة، والتزام العارضين بالأسعار المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.