ضبط طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك قبل بيعه للمطاعم بسوهاج

نفذت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة والطب البيطري وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة حملات تموينية مكبرة خلال الـ7 أيام الماضية، أسفرت عن ضبط وإعدام أدوية وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الحملة أسفرت عن إعدام طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها محملة على سيارة ربع نقل قبل بيعها لأصحاب المطاعم، كما تم ضبط وإعدام 2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و200 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق.

من جانبه شدد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج على استمرار تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تداول أية أدوية أو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو مجهولة المصدر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لردعهم.