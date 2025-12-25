إعلان

ضبط طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك قبل بيعه للمطاعم بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

02:25 م 25/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة والطب البيطري وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة حملات تموينية مكبرة خلال الـ7 أيام الماضية، أسفرت عن ضبط وإعدام أدوية وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الحملة أسفرت عن إعدام طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها محملة على سيارة ربع نقل قبل بيعها لأصحاب المطاعم، كما تم ضبط وإعدام 2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و200 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق.

من جانبه شدد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج على استمرار تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تداول أية أدوية أو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو مجهولة المصدر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لردعهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج المطاعم سامح التوني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس