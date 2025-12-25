إعلان

بالصور- وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي بالغرفة التجارية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:41 م 25/12/2025
  • عرض 3 صورة
    زير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي (3)
    زير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي (1)

افتتح اليوم الخميس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المركز النموذجي بالغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة، وإسلام عبد الحق مدير عام الغرفة التجارية، إلى جانب كل من عفيفي بدوي، وماهر شعلان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المركز النموذجي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الاستثمارية والتجارية، تستهدف خدمة المستثمرين والتجار ومؤدي الخدمات، موضحًا أن المركز يضم خدمات السجل التجاري، واستخراج شهادات الغرفة التجارية، ومأموريات مصلحة الضرائب، وتوثيق وزارة الخارجية، فضلًا عن خدمات «مصر الرقمية»، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتأمينات الاجتماعية، والتوقيع والختم الإلكتروني، والشهر العقاري، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى قرب افتتاح مركز التنمية الصناعية، على أن تعمل جميع الجهات من خلال نظام «الشباك الواحد».
من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المركز يقام على مساحة 500 متر مربع، وبدأ العمل على إنشائه منذ عام 2023، ليجمع تحت سقف واحد ممثلي مختلف الوزارات والهيئات الخدمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات في أسرع وقت ممكن.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن المركز يعمل وفق منظومة رقمية متكاملة، تشمل نظام الاستدعاء الرقمي والأرشفة الإلكترونية الكاملة، مع توفير قاعات خدمة مجهزة على أعلى مستوى، وجميعها مكيفة ومهيأة لراحة المترددين، فضلًا عن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والدفع أون لاين عبر بطاقات «فيزا» أو الدفع النقدي، بما يعزز مبادئ الشفافية وسهولة التعامل.
ويأتي افتتاح المركز النموذجي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، وتقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم في دعم الاستثمار وتحسين مناخ التجارة بمحافظة القليوبية.

الغرفة التجارية المركز النموذجي القليوبية شريف فاروق

