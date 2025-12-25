كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اثنين من أبناء المحافظة تقديرًا لتفوقهما وحصولهما على مراكز متقدمة في مسابقات وطنية ودولية بمجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية.

شمل التكريم الطالب أحمد نصر أحمد بالصف الثاني الإعدادي بأحد المدارس الخاصة، لحصوله على المركز الثالث في المسابقة العالمية للابتكار والتكنولوجيا التي أُقيمت مؤخرًا بماليزيا، فضلًا عن مشاركته في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا، ومسابقة المبتكرين الشباب بأفريقيا، وكرنفال مصر للعلوم والروبوتات.

كما كرم المحافظ الطالبة مروة نصر محمد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة، بعد فوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسار الفنون الرقمية ضمن مسابقة Digitopia التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأهدى المحافظ الطالبين درع المحافظة وشهادات تقدير، معربًا عن فخره بما يحققه أبناء أسيوط من إنجازات تعكس مستوى التميز والابتكار لدى طلاب المحافظة، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المواهب ودعم المبدعين.

وشدد المحافظ على استمرار دعم النماذج المتميزة وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين، موجّهًا بضم الطالبين إلى نادي الذكاء الاصطناعي بالمحافظة تقديرًا لتفوقهما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

من جانبهما، أعرب الطالبان عن شكرهما للمحافظ على هذا التكريم الذي يمثل دافعًا قويًا لتحقيق مزيد من النجاحات، فيما اختتمت الفعالية بالتقاط صور تذكارية بحضور معلمي المدرستين وأولياء الأمور، توثيقًا للحظة فخر ترفع اسم أسيوط عاليًا.