استبدال صمامين بالقلب عبر التدخل المحدود بمستشفى أسيوط الجامعي

حقق فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى أسيوط الجامعي، إنجازاً طبياً نوعياً، بعد نجاحه في إجراء عملية دقيقة لاستبدال الصمامين الأورطي والميترالي لشاب في العشرينات من عمره، باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود عبر فتحة جانبية صغيرة بالصدر.

وتُعد هذه الجراحة الأولى من نوعها في صعيد مصر التي يتم خلالها استبدال صمامين في وقت واحد من خلال فتحة جانبية محدودة، وهي تقنية عالية الدقة تتطلب مهارة فائقة للتعامل مع المساحة الضيقة وضمان سلامة التركيب، ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده مستشفيات جامعة أسيوط في تطبيق أحدث البروتوكولات العالمية وتوفير خيارات علاجية أكثر أماناً للمرضى.

العملية جاءت تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى القلب.

المريض، وهو شاب عشريني، كان يعاني من ضيق حاد في التنفس ونوبات نهجان متكررة حالت دون ممارسة حياته الطبيعية. وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات المتقدمة بمعرفة الطبيب خالد صابر، مدرس مساعد أمراض القلب، تبيّن وجود ضيق وارتجاع شديدين في الصمامين الأورطي والميترالي، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل.

تشكّل الفريق الطبي من الدكتور محمد فاروق عبد الحافظ، مدرس واستشاري جراحات القلب والصدر، والطبيب محمد عماد الدين كامل، مدرس مساعد، والطبيب أحمد وهبة، معيد بالقسم، بمشاركة فريق التخدير بقيادة االدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس القسم، والدكتور عصام عبد الله، والدكتورة داليا صلاح، والطبيبة تسبيح كمال الدين، إضافة إلى طاقم التمريض بقيادة هند بكري عثمان، ومسؤول ماكينة الإرواء القلبي محمود محمد سيد.

عقب نجاح العملية، نُقل المريض إلى وحدة الرعاية المركزة حيث تلقى متابعة دقيقة حتى أظهر استجابة سريعة للتعافي، ليغادر المستشفى بعد خمسة أيام فقط في حالة صحية مستقرة.