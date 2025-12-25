مياه سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السدة الشتوية في يناير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فترة السدة الشتوية، المقرر لها خلال الفترة من 9 يناير 2026 وحتى 31 من الشهر ذاته.

وعقدت الشركة اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات الفنية وقطاعات التشغيل والصيانة، لبحث استعدادات الشركة لمواجهة أي تأثيرات محتملة للسدة الشتوية، خاصة بالمناطق التي تعتمد على المحطات النقالي بمراكز جهينة وسوهاج وأخميم والمنشاة وجرجا ودار السلام.

ووجه المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطاع التخطيط بإعداد دراسة تحليل هيدروليكى للمحطات النقالي خلال فترة السدة الشتوية، إلى جانب تكليف قطاعات التشغيل والصيانة والمشروعات بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمحطات النقالي المتوقفة خلال تلك الفترة، بما يضمن استمرار ضخ المياه بالكميات والجودة المطلوبة.

وأكد رئيس الشركة، على جاهزية غرفة الطوارئ والأزمات، واستعداد إدارة الخط الساخن التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الرقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، أو من خلال رقم الواتس آب 01207125125، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو الموقع الإلكتروني للشركة www.scww.com.eg.

وأشار إلى أنه تم تجهيز سيارات مياه شرب نقية للدفع بها فورًا إلى المناطق المتأثرة حال الحاجة، لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.

جدير بالذكر أن مراكز طما وطهطا والمراغة وساقلتة والبلينا لن تتأثر بفترة السدة الشتوية، لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبرى وصغرى، مؤكدًا أن جميع محطات المياه السطحية الكبرى المقامة على نهر النيل تعمل بكامل طاقتها دون توقف.