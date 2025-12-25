"كاد أن يفقد حياته".. مُسعف ينقذ طفلًا من الموت المحقق في بني سويف- صور



الدقهليةـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الحالة الصحية للمصابين بمستشفي المنصورة الدولي، البالغ عددهم 2 للتأكد من تقديم الرعاية الطبية لهم.

قال الدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفى المنصورة الدولي، إنه تم خروج أحد المصابين بعد تقديم الإسعافات الأولية له وامتثاله للشفاء الذي أصيب أثناء تواجده أسفل العقار.

ولفت مدير المستفشى إلى أن المصابة الثانية تخضع للعلاج إذ تدعى: "دينا محمد فوزي"، 28 عاما، كانت تقيم في الشقه محل الحادث بمفردها، حيث أصيبت بحروق بدرجة 10% في الوجه واليد اليمنى.

ووجه المحافظ الدكتور أحمد النقيب مدير مستشفى الدولي، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للفتاة المصابة ومتابعة حالتها أول بأول لحين امتثالها للشفاء وخروجها من المستشفى.



كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف جميع المساعدات للمصابة وتوفير كافة مطالبتها وإعداد بحث شامل لحالتها الاجتماعية والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية لتلبية كافة احتياجاتها بعد خروجها من المستشفى.

وأوضح أنه تم فصل جميع المرافق عن العقار محل الحادث والعقارات المجاورة خاصة الكهرباء والغاز، لحين انتهاء النيابة العامة والأدلة الجنائية من معاينة العقار والوقوف على حقيقة أسباب الحادث والتأكد من السلامة الانشائية للعقار والعقارات المجاورة له بعد معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتواصل كافة الأجهزة المعنية عملها في موقع الحادث لحين الانتهاء من كافة المعاينات للوقوف على أسباب الحادث وإزالة التراكمات الناتجة عنه وعودة الأمور لطبيعتها.