الدقهلية- رامي محمود:

انتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء محمد عمران مساعد أول وزير الدخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ لموقع الحادث انهيار جزئي لعقار بشارع الدبوسي المتفرع من عبده معروف بمدينة المنصورة، جراء حدوث تسرب غاز ووقع انفجار هائل تسبب في إصابة 2 بينهم شخص وسيدة لمتابعة الموقف على الطبيعة.

وتابع المحافظ والقيادات الأمنية جهود قوات "الحماية المدنية- الإسعاف- وشركات المرافق- وفرق الإنقاذ- وحي شرق المنصورة" في التعامل مع الحادث.

ووجه المحافظ بإخلاء العقار بالكامل وكافة العقارات المجاورة له وفرض كردون أمني حول العقار، بالإضافة إلى غلق الشارع لمنع اقتراب المواطنين من الموقع، فضلا عن فصل "الكهرباء والغاز" عن العقار والعقارات المجاورة له فورًا.