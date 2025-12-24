مصرع شخص وإصابة 18 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قورته ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود حالة وفاة ومصابين

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من نقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم امبو، ونقل 18 مصابا إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.