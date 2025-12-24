إعلان

مصرع شخص وإصابة 18 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:57 م 24/12/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقى شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قورته ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود حالة وفاة ومصابين

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من نقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم امبو، ونقل 18 مصابا إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخص حادث انقلاب ميكروباص أسوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكشف موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
الحكومة تضيف 18 مخالفة جديدة لقانون المرور- تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة