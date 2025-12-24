تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية لجلسة 31 ديسمبر

قررت محكمة جنح مركز الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم في واقعة التعدي على معلم بإحدى مدارس محافظة الإسماعيلية، إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

وكانت نيابة مركز الإسماعيلية، قررت السبت قبل الماضي، تجديد حبس المتهم في واقعة الاعتداء على معلم داخل مدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمركز ومدينة أبوصوير، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية إصابته بجرح في الرأس باستخدام مقص حديدي، مع إخلاء سبيل والدة المتهم.

وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها، مع إعادة عرض المتهم مرفقًا بنتائج التحريات.

واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طالب بالحصول على الفيديو المصور للواقعة كاملا دون اجتزاء لبيان حقيقة الواقعة وفحصه كاملا من لجنة مختصة، كما طالب بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه ، واكد عدم تناسب الأداة المستخدمة في الواقعة مع حجم الإصابة الذي جاء في التقرير الطبي للمجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اقتحام شخص يُدعى «خالد. أ. ع» مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، حيث اعتدى باستخدام أداة حادة «مقص» على أحد المعلمين، وفقًا لما ورد بتقرير أمن مديرية الأمن، ما أسفر عن إصابته بجروح في الوجه والرأس.

وعقب البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير، كما جرى نقل المعلم المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بيانًا بشأن الواقعة، أكدت فيه أن أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، يتابع الحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبدالعزيز، معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية.

كما كلف وكيل الوزارة علاء عنان، مدير الإدارة التعليمية، بمتابعة الحالة الصحية للمعلم بشكل مستمر، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، مشددًا على أن الواقعة تخضع للتحقيقات القانونية بعد ضبط الجاني، خاصة أن ما حدث يُعد خروجًا عن القيم والأخلاق العامة، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.