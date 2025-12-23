قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ تمثل خارطة طريق واضحة لتحويلها إلى مدينة خضراء ومرنة، مؤكدًا أنها لا تُعد مجرد فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين، بل تمثل أيضًا فرصة حقيقية لوضع المدينة كنموذج إقليمي ناجح في دمج النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلقته محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مشروع «جرين شرم»، في خطوة محورية تعكس تقدم المدينة نحو التحول إلى مدينة خضراء قادرة على الصمود والاستدامة، بحضور السيدة تشيتوسي نوغوتشي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم».

وأوضح المحافظ أن الاستراتيجية توفر إطارًا موحدًا وطويل الأجل لتوجيه جهود التنمية المستدامة في مدينة شرم الشيخ، مستندة إلى المبادرات القائمة، ومواءمتها ضمن رؤية واضحة ورسالة محددة، إلى جانب مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه جرى إعداد استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ في إطار مشروع «جرين شرم الشيخ»، لتعكس عملية تخطيط شاملة وتشاركية، تمت بمشاركة مختلف الجهات الوطنية والمحلية المعنية.